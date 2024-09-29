Понад 20 БПЛА атакували військовий аеродром в ростовській області - росЗМІ
Київ • УНН
У ніч на 29 вересня військовий аеродром Міллерово в ростовській області зазнав атаки понад 20 безпілотників. За даними російських джерел, усі БПЛА були збиті, проте NASA фіксує пожежі поблизу аеродрому.
У ніч на 29 вересня військовий аеродром міллерово ростовської області атакували понад 20 безпілотників, стверджують джерела Astra в екстрених службах регіону, передає УНН.
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За даними Astra, усі безпілотники нібито збили. Про пошкодження невідомо.
Водночас система моніторингу пожеж NASA фіксує пожежі в безпосередній близькості від військового аеродрому, звернула увагу ASTRA.
У міноборони рф раніше заявили, що всього за ніч над ростовською областю збили 18 БПЛА. 13 із них - у Міллеровському районі, додав губернатор.
Раніше аеродром Міллерово атакували в липні 2024 року. Тоді руйнувань зазнали ангар і паливний склад.
У росії заявили про нібито збиття 125 безпілотників 29.09.24, 08:22 • 42276 переглядiв