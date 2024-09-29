Более 20 БПЛА атаковали военный аэродром в ростовской области - росСМИ

В ночь на 29 сентября военный аэродром Миллерово ростовской области атаковали более 20 беспилотников, утверждают источники Astra в экстренных службах региона, передает УНН.

Детали

По данным Astra, все беспилотники якобы сбили. О повреждениях неизвестно.

В то же время система мониторинга пожаров NASA фиксирует пожары в непосредственной близости от военного аэродрома, обратила внимание ASTRA.

В минобороны РФ ранее заявили, что всего за ночь над ростовской областью сбили 18 БПЛА. 13 из них - в Миллеровском районе, добавил губернатор.

Ранее аэродром Миллерово атаковали в июле 2024 года. Тогда разрушениям подверглись ангар и топливный склад.

В россии заявили о якобы сбитии 125 беспилотников