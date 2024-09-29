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Более 20 БПЛА атаковали военный аэродром в ростовской области - росСМИ

Более 20 БПЛА атаковали военный аэродром в ростовской области - росСМИ

Киев  •  УНН

29 сентября 2024, 10:18  •  1844 просмотра

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В ночь на 29 сентября военный аэродром Миллерово в ростовской области подвергся атаке более 20 беспилотников. По данным российских источников, все БПЛА были сбиты, однако NASA фиксирует пожары вблизи аэродрома.

В ночь на 29 сентября военный аэродром Миллерово ростовской области атаковали более 20 беспилотников, утверждают источники Astra в экстренных службах региона, передает УНН

Детали 

По данным Astra, все беспилотники якобы сбили. О повреждениях неизвестно.

В то же время система мониторинга пожаров NASA фиксирует пожары в непосредственной близости от военного аэродрома, обратила внимание ASTRA.

В минобороны РФ ранее заявили, что всего за ночь над ростовской областью сбили 18 БПЛА. 13 из них - в Миллеровском районе, добавил губернатор.

Ранее аэродром Миллерово атаковали в июле 2024 года. Тогда разрушениям подверглись ангар и топливный склад.

В россии заявили о якобы сбитии 125 беспилотников29 сентября 2024, 05:22 • 16508 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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