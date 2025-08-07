Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорога
Киев • УНН
В российском городе Суровикино прозвучало около 10 взрывов. Атака была совершена на железнодорожную станцию, после чего начался пожар.
В российском городе Суровикино (Волгоградская область) в ночь на четверг, 7 августа, прозвучал ряд взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что были слышны звуки неизвестных дронов, после чего прогремело около 10 взрывов. Впоследствии в одном из районов начался пожар.
Суровикино, Волгоградская область, местные сообщают об атаке, выясняем
Впоследствии Telegram-канал ASTRA уточнил, что атака была совершена на железнодорожную станцию.
Напомним
В ночь на 4 августа в нескольких городах РФ прозвучали взрывы, в том числе в Воронеже и Фролово. Российская ПВО заявила об уничтожении 11 беспилотников; также была атакована железнодорожная станция "Арчеда".
