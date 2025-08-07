$41.680.11
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 19098 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 35048 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 77056 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 59429 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 58286 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 45737 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 92189 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 70590 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 47659 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорога

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В российском городе Суровикино прозвучало около 10 взрывов. Атака была совершена на железнодорожную станцию, после чего начался пожар.

Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорога

В российском городе Суровикино (Волгоградская область) в ночь на четверг, 7 августа, прозвучал ряд взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что были слышны звуки неизвестных дронов, после чего прогремело около 10 взрывов. Впоследствии в одном из районов начался пожар.

Суровикино, Волгоградская область, местные сообщают об атаке, выясняем

- говорится в одном из сообщений.

Впоследствии Telegram-канал ASTRA уточнил, что атака была совершена на железнодорожную станцию.

Напомним

В ночь на 4 августа в нескольких городах РФ прозвучали взрывы, в том числе в Воронеже и Фролово. Российская ПВО заявила об уничтожении 11 беспилотников; также была атакована железнодорожная станция "Арчеда".

Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога29.07.25, 04:17 • 44151 просмотр

Вадим Хлюдзинский

