Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорога

В российском городе Суровикино (Волгоградская область) в ночь на четверг, 7 августа, прозвучал ряд взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что были слышны звуки неизвестных дронов, после чего прогремело около 10 взрывов. Впоследствии в одном из районов начался пожар.

Суровикино, Волгоградская область, местные сообщают об атаке, выясняем - говорится в одном из сообщений.

Впоследствии Telegram-канал ASTRA уточнил, что атака была совершена на железнодорожную станцию.

Напомним

В ночь на 4 августа в нескольких городах РФ прозвучали взрывы, в том числе в Воронеже и Фролово. Российская ПВО заявила об уничтожении 11 беспилотников; также была атакована железнодорожная станция "Арчеда".

Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога