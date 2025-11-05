ukenru
4 листопада, 18:53 • 15165 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 33614 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 28151 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 28105 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 27893 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 41947 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 38543 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19231 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18385 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15662 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел

Київ • УНН

 • 1474 перегляди

У російському місті Орел прогриміла серія вибухів, місцеві жителі чули щонайменше три гучні вибухи. Губернатор регіону Андрій Кличков повідомив, що сили ППО знищили БпЛА, які атакували ТЕЦ.

Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел

Пізно ввечері 4 листопада, російське місто Орел атакували безпілотники. Місцева влада повідомила, що під удар потрапила ТЕЦ. Про це інформують росЗМІ, губернатор Орловської області Андрій Кличков, передає УНН.

Деталі

За даними росЗМІ, жителі Орла чули щонайменше три гучні вибухи в різних частинах міста, а від гуркоту "затряслися стіни в будинках". У мережі почали з'являтись відео вибухів.

При цьому ракетна чи дронова небезпека в місті не оголошувалась.

Пізніше губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що сили ППО над Орлом знищили БпЛА. За його словами, при падінні окремих елементів дронів пошкоджено кілька приватних будинків та господарську споруду. Також чиновник повідомив, що було атаковано ТЕЦ.

Удар по ТЕЦ було завдано за допомогою реактивного засобу ураження - ракети або реактивного безпілотника. На відео не чути ні сигналу повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного гулу гвинтового дрона

- зазначив губернатор.

Як пишуть росЗМІ, менше ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство "Орелтехмаш", яке виробляє мобільні засоби технічного обслуговування, ремонту та евакуації для військових.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтохімічному заводу "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез" та АТ "Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод" у росії. Також знищено склад паливно-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій Херсонщині.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Енергетика
Повітряна тривога
Соціальна мережа
Війна в Україні
Херсонська область