Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел

Пізно ввечері 4 листопада, російське місто Орел атакували безпілотники. Місцева влада повідомила, що під удар потрапила ТЕЦ. Про це інформують росЗМІ, губернатор Орловської області Андрій Кличков, передає УНН.

За даними росЗМІ, жителі Орла чули щонайменше три гучні вибухи в різних частинах міста, а від гуркоту "затряслися стіни в будинках". У мережі почали з'являтись відео вибухів.

При цьому ракетна чи дронова небезпека в місті не оголошувалась.

Пізніше губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив, що сили ППО над Орлом знищили БпЛА. За його словами, при падінні окремих елементів дронів пошкоджено кілька приватних будинків та господарську споруду. Також чиновник повідомив, що було атаковано ТЕЦ.

Удар по ТЕЦ було завдано за допомогою реактивного засобу ураження - ракети або реактивного безпілотника. На відео не чути ні сигналу повітряної тривоги, ні роботи ППО, ні характерного гулу гвинтового дрона