Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе Орел

Киев • УНН

 • 560 просмотра

В российском городе Орел прогремела серия взрывов, местные жители слышали по меньшей мере три громких взрыва. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО уничтожили БПЛА, атаковавшие ТЭЦ.

Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе Орел

Поздно вечером 4 ноября российский город Орел атаковали беспилотники. Местные власти сообщили, что под удар попала ТЭЦ. Об этом сообщают росСМИ, губернатор Орловской области Андрей Клычков, передает УНН.

Подробности

По данным росСМИ, жители Орла слышали по меньшей мере три громких взрыва в разных частях города, а от грохота "затряслись стены в домах". В сети начали появляться видео взрывов.

При этом ракетная или дроновая опасность в городе не объявлялась.

Позже губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что силы ПВО над Орлом уничтожили БпЛА. По его словам, при падении отдельных элементов дронов повреждены несколько частных домов и хозяйственная постройка. Также чиновник сообщил, что была атакована ТЭЦ.

Удар по ТЭЦ был нанесен с помощью реактивного средства поражения – ракеты или реактивного беспилотника. На видео не слышно ни сигнала воздушной тревоги, ни работы ПВО, ни характерного гула винтового дрона

- отметил губернатор.

Как пишут росСМИ, менее чем в километре от Орловской ТЭЦ расположено оборонное предприятие "Орелтехмаш", которое производит мобильные средства технического обслуживания, ремонта и эвакуации для военных.

Напомним

Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтехимическому заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" в России. Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов на временно оккупированной Херсонщине.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Энергетика
Воздушная тревога
Социальная сеть
Война в Украине
Херсонская область