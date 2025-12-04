Дрони атакували хімічне підприємство в ставропольському краї рф
Київ • УНН
Українські дрони атакували підприємство "Невинномиський Азот" у ставропольському краї рф. російське міноборони повідомило про 14 збитих БПЛА над регіоном.
Українські дрони атакували хімічне підприємство в невинномиську ставропольського краю росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".
Деталі
Йдеться про підприємство під назвою "Невинномиський Азот". Губернатор ставропілля володимир владимиров вночі повідомив, що "противник знову намагається за допомогою БПЛА атакувати об'єкти в невинномиську". За його словами, постраждалих і руйнувань немає.
Мер невинномиська михайло міненков вранці опублікував відео, в якому заявив, що "все добре" і побажав "гарного настрою".
Водночас російське міністерство оборони повідомляло про 14 збитих БПЛА над ставропольським краєм.
Нагадаємо
У ніч на середу, 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в тамбовській області росії.