3 грудня, 23:09 • 12698 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 21122 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 25172 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 35843 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 41183 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 24421 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 27935 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 25695 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25610 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 30814 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Дрони атакували хімічне підприємство в ставропольському краї рф

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Українські дрони атакували підприємство "Невинномиський Азот" у ставропольському краї рф. російське міноборони повідомило про 14 збитих БПЛА над регіоном.

Дрони атакували хімічне підприємство в ставропольському краї рф

Українські дрони атакували хімічне підприємство в невинномиську ставропольського краю росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

Йдеться про підприємство під назвою "Невинномиський Азот". Губернатор ставропілля володимир владимиров вночі повідомив, що "противник знову намагається за допомогою БПЛА атакувати об'єкти в невинномиську". За його словами, постраждалих і руйнувань немає.

Мер невинномиська михайло міненков вранці опублікував відео, в якому заявив, що "все добре" і побажав "гарного настрою".

Водночас російське міністерство оборони повідомляло про 14 збитих БПЛА над ставропольським краєм.

Нагадаємо

У ніч на середу, 3 грудня безпілотники атакували нафтобазу в тамбовській області росії.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Війна в Україні