Дроны атаковали химическое предприятие в ставропольском крае рф
Киев • УНН
Украинские дроны атаковали предприятие "Невинномысский Азот" в ставропольском крае рф. российское минобороны сообщило о 14 сбитых БПЛА над регионом.
Украинские дроны атаковали химическое предприятие в невинномысске ставропольского края россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".
Подробности
Речь идет о предприятии под названием "Невинномысский Азот". Губернатор ставрополья владимир владимиров ночью сообщил, что "противник снова пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в невинномысске". По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Мэр невинномысска михаил миненков утром опубликовал видео, в котором заявил, что "все хорошо" и пожелал "хорошего настроения".
В то же время российское министерство обороны сообщало о 14 сбитых БПЛА над ставропольским краем.
Напомним
В ночь на среду, 3 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области россии.