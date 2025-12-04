Дроны атаковали химическое предприятие в ставропольском крае рф

Украинские дроны атаковали химическое предприятие в невинномысске ставропольского края россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Речь идет о предприятии под названием "Невинномысский Азот". Губернатор ставрополья владимир владимиров ночью сообщил, что "противник снова пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в невинномысске". По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Мэр невинномысска михаил миненков утром опубликовал видео, в котором заявил, что "все хорошо" и пожелал "хорошего настроения".

В то же время российское министерство обороны сообщало о 14 сбитых БПЛА над ставропольским краем.

Напомним

В ночь на среду, 3 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области россии.