3 декабря, 23:09 • 12682 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 21084 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 25144 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 35811 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 41131 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 24405 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 27922 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 25691 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25607 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 30811 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Дроны атаковали химическое предприятие в ставропольском крае рф

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Украинские дроны атаковали предприятие "Невинномысский Азот" в ставропольском крае рф. российское минобороны сообщило о 14 сбитых БПЛА над регионом.

Дроны атаковали химическое предприятие в ставропольском крае рф

Украинские дроны атаковали химическое предприятие в невинномысске ставропольского края россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Подробности

Речь идет о предприятии под названием "Невинномысский Азот". Губернатор ставрополья владимир владимиров ночью сообщил, что "противник снова пытается с помощью БПЛА атаковать объекты в невинномысске". По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Мэр невинномысска михаил миненков утром опубликовал видео, в котором заявил, что "все хорошо" и пожелал "хорошего настроения".

В то же время российское министерство обороны сообщало о 14 сбитых БПЛА над ставропольским краем.

Напомним

В ночь на среду, 3 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в Тамбовской области россии.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине