Дрібні монети та банкноти: у НБУ пояснили, яким чином скоротиться кількість грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Скорочення кількості банкнот номіналами 1 і 2 гривні та монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок в обігу відбудеться за рахунок припинення їх випуску, вилучення з обігу через пошкодження. Про це УНН повідомили в Національному банку у відповіді на запит.
“Скорочення кількості банкнот номіналами 1 і 2 гривні та монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок в обігу відбуватиметься в основному внаслідок припинення додаткового поповнення ними грошового обігу та одночасно вилучення зазначених банкнот і монет з обігу природнім шляхом, а також їх фізичної втрати та використання не за призначенням. Терміни вилучення банкнот і монет зазначених номіналів є необмеженими”, — розповіли у Нацбанку.
Уточнюється, що кожна банкнота має свій життєвий цикл, протягом якого банкнота набуває ознак зношеності. Вилучення з обігу пошкоджених та з ознаками зношеності банкнот може відбуватися кількома шляхами:
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- під час здійснення розрахункових, валюто-обмінних операцій тощо із підприємствами роздрібної торгівлі, банками та іншими організаціями;
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- здавання зношених та пошкоджених банкнот до установ банків та до НБУ;
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- під час оброблення банкнот на автоматизованих системах оброблення банкнот в установах банків та НБУ.
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Разом зазначається, що вилучені Національним банком з обігу зношені та пошкоджені банкноти підлягають утилізації.
Раніше повідомлялось, що національний банк України з 1 липня 2018 року припиняє додатково випускати в грошовий обіг країни монети номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок. Також у зв’язку із введенням нових обігових монет 1 та 2 гривні Національний банк припинить додатково поповнювати грошовий обіг банкнотами номіналами 1 і 2 гривні.
Нагадаємо, за даними НБУ, після припинення друку банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, а також випуску монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок до 2020 року кількість монет на одну людину, які перебувають у обігу, зменшиться на 60%, а кількість банкнот — на 40%.