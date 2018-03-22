Мелкие монеты и банкноты: в НБУ объяснили, каким образом сократится количество денег
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Сокращение количества банкнот номиналами 1 и 2 гривны и монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек в обращении произойдет за счет прекращения их выпуска и изъятия из обращения из-за повреждений. Об этом УНН сообщили в Национальном банке в ответе на запрос.
“Сокращение количества банкнот номиналами 1 и 2 гривны и монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек в обращении будет происходить в основном вследствие прекращения дополнительного пополнения ими денежного обращения и одновременно изъятия указанных банкнот и монет из обращения естественным путем, а также их физической потери и использования не по назначению. Сроки изъятия банкнот и монет указанных номиналов являются неограниченными”, - рассказали в Нацбанке.
Уточняется, что каждая банкнота имеет свой жизненный цикл, в течение которого банкнота приобретает признаки изношенности. Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить несколькими путями:
-
- при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций и т.д. с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями;
-
- сдачи изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в НБУ;
-
- при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и НБУ.
-
Вместе с тем отмечается, что изъятые Национальным банком из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации.
Ранее сообщалось, что национальный банк Украины с 1 июля 2018 года прекращает дополнительно выпускать в денежный оборот страны монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Также в связи с введением новых оборотных монет 1 и 2 гривны Национальный банк прекратит дополнительно пополнять денежное обращение банкнотами номиналом 1 и 2 гривны.
Напомним, по данным НБУ, после прекращения печати банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, а также выпуска монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек к 2020 году количество монет на одного человека, находящихся в обращении, уменьшится на 60 %, а количество банкнот — на 40%.