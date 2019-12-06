Дозвіл на імпорт спирту: хто та на підставі чого отримує таке право - невідомо

На разі не відомо, яку кількість таких спецдозволів взагалі планує видати КМУ.

За якими критеріями Кабмін буде обирати майбутніх імпортерів сьогодні теж неясно, бо відповідних ліцензійних умов просто не розроблено.

“Кількість точно невідома, більше того - Кабмін ще буде розробляти ліцензійні умови. Також треба буде ще визначитися із вартістю цих ліцензій. Закон (№2300) - це тільки початок, потім ще треба буде узгодити всю нормативну базу, у тому числі і кабмінівську. Плюс ще підключатиметься Фонд держмайна, на який передаються ці підприємства “Укрспирту”. Тому це ще буде процес, і для того, щоб його успішно пройти нам треба на внутрішній ринкок не пускати імпорт якийсь проміжок”, - сказала депутат.

Нагадаємо, норма про дозвіл на імпорт передбачена ст. 18 нового проекту ЗУ (№2300). Звучить вона так:

"До 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України".

Експерти називають її недосконалою і небезпечною, а також прогнозують ріст обсягу контрабанди спирту в Україну з окупованих територій.

“Що стосується імпорту. Ця норма чомусь позиціонується як пом’якшувальний захід, про що вказано у пояснювальній записці, але я в цьому нічого пом’якшувального не бачу, навпаки. У першу чергу це є побудова корупційної схеми, бо в законі не передбачено жодного прозорого механізму розподілу оцих компетенцій на імпорт спирту. Якісь люди, десь в Кабміні, матимуть можливість вирішувати — чому одне підприємство буде мати можливість імпорту спирту, а інше — ні. Тому тут є всі складові для побудови корупційної схеми”, — зазначив з цього приводу Ігор Луценко.

Схожої точки зору і депутат Ніна Южаніна. Імпортний спирт зараз у 2-3 рази дешевший за вітчизняний. Тому його вигідно буде просто імпортувати, а не виробляти в Україні, каже політик.

Законопроект №2300 Южаніна взагалі називає лобістським і таким, що ухвалений в інтересах великих горілчаних компаній.

Самі ж виробники алкоголю “спиртову реформу” дійсно підтримали. В Nemiroff, наприклад, не стали приховувати наміри наростити експорт алкогольної продукції завдяки праву на виробництво спирту приватним компаніям.

"Також, інвестори, які будуть готові інвестувати в галузь, будуть шукати додаткові ринки збуту, і, як результат, збільшать експортний потенціал України", - зазначив генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.