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Разрешение на импорт спирта: кто и на основании чего получает такое право - неизвестно

Разрешение на импорт спирта: кто и на основании чего получает такое право - неизвестно

Киев  •  УНН

 • 27643 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Законопроект №2300, принятый ВР во втором чтении, предусматривает разрешение отечественным производителям импортировать спирт в Украину. Речь о тех компаниях, которых на это спецразрешением уполномочит КМУ. Однако, как пояснила УНН нардеп Людмила Буймистер, никакой конкретики в этой новации пока нет.

На данный момент неизвестно, какое количество таких спецразрешений вообще планирует выдать КМУ.

По каким критериям Кабмин будет выбирать будущих импортеров сегодня тоже неясно, ибо соответствующих лицензионных условий просто не разработано.

"Количество точно неизвестно, более того - Кабмин еще будет разрабатывать лицензионные условия. Также надо будет еще определиться со стоимостью этих лицензий. Закон (№2300) - это только начало, потом еще предстоит согласовать всю нормативную базу, в том числе и кабминовскую. Плюс еще будет подключаться Фонд госимущества, на который передаются эти предприятия "Укрспирт". Поэтому это еще будет процесс, и для того, чтобы его успешно пройти нам надо на внутренний ринкок не пускать импорт какой-то промежуток", - сказала депутат.

Напомним, норма о разрешении на импорт предусмотрена ст. 18 нового проекта ЗУ (№2300). Звучит она так:

"К 1 января 2024 года импорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового осуществляется только государственными предприятиями (организациями), специально уполномоченными на это Кабинетом Министров Украины".

Эксперты называют ее несовершенной и опасной, а также прогнозируют рост объема контрабанды спирта в Украину с оккупированных территорий.

"Что касается импорта. Эта норма почему-то позиционируется как смягчающее мероприятие, о чем указано в пояснительной записке, но я в этом ничего смягчающего не вижу, наоборот. В первую очередь это построение коррупционной схемы, потому что в законе не предусмотрено ни прозрачного механизма распределения этих компетенций на импорт спирта. Какие-то люди, где-то в Кабмине, смогут решать - почему одно предприятие будет иметь возможность импорта спирта, а другое - нет. Поэтому здесь есть все составляющие для построения коррупционной схемы", - отметил по этому поводу Игорь Луценко.

Похожей точки зрения и депутат Нина Южанина. Импортный спирт сейчас в 2-3 раза дешевле отечественного. Поэтому его выгодно будет просто импортировать, а не производить в Украине, говорит политик.

Законопроект №2300 Южанина вообще называет лоббистским и таким, что принят в интересах крупных водочных компаний.

Сами же производители алкоголя "спиртовую реформу" действительно поддержали. В Nemiroff, например, не стали скрывать намерения нарастить экспорт алкогольной продукции благодаря праву на производство спирта частным компаниям.

"Также, инвесторы, которые готовы инвестировать в отрасль, будут искать дополнительные рынки сбыта, и, как результат, увеличат экспортный потенциал Украины", - отметил генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

Украинские Национальные Новости

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