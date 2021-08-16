Дослідження: вакцина Moderna запобігла до 85% заражень дельта-штамом коронавірусу в Катарі

Важливо зазначити, що статті, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

“Наші спостереження показують, що ефективність вакцини Pfizer при боротьбі з поширенням дельта-штаму коронавірусу склала близько 53%, тоді як ефективність щеплення від Moderna близька до позначки в 85%. Обидва препарати знизили на 90-99,9% кількість важких випадків і смертей від COVID-19”, — пишуть дослідники.

Поява і поширення нових варіацій коронавірусу породила масу побоювань серед медиків і епідеміологів, пов’язаних з тим, чи зможуть існуючі вакцини протистояти цим штамів SARS-CoV-2. Перші досліди показали, що більшість вакцин зберегли високу ефективність, однак рівень наданого ними захисту дещо знизився.

Група катарських і американських медиків під керівництвом ад’юнкт-професора катарського філії Корнельського університету Лейса Абу-Раддада отримала перші оцінки того, наскільки ефективно вакцини компаній Pfizer і Moderna справляються з дельта-штамом коронавірусу, яка виникла на території Індії наприкінці осені минулого року.

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Як зазначають дослідники, понад 73% жителів Катару отримали дві дози щеплення Pfizer або Moderna з січня по серпень цього року. Це дало вченим унікальну можливість оцінити, як колективний імунітет до SARS-CоV-2 буде протидіяти поширенню поки найбільш заразної варіації коронавірусу.

Спостереження за поширенням дельта-штаму коронавірусу показали, що обидві вакцини запобігли великій кількості випадків зараження, проте ефективність їхньої дії виявилася досить різною. За підрахунками вчених, щеплення від Pfizer не змогла запобігти близько 300 випадків зараження “індійською” версією SARS-CoV-2, тоді як вакцина від Moderna не захистить від інфекції трохи більше 50 людей.

Відповідно до розрахунків дослідників, це означає, що перше щеплення має приблизно 53% ефективності проти дельта-штаму коронавірусу, тоді як для другого цей показник становить 85%. При цьому обидва препарати знизили кількість госпіталізацій і смертей від важких форм COVID-19 фактично до нуля.

“Дельта-варіант коронавірусу проник у Катар ще в березні цього року, проте до серпня він так і не викликав жодного великого спалаху поширення інфекції. Наші спостереження показали, що це було потенційно пов’язано з високим рівнем вакцинації населення країни щепленнями компаній Pfizer і Moderna”, — підсумували вчені.