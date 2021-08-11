Дослідження: вакцинація знизила швидкість накопичення мутацій в РНК дельта-варіанту коронавірусу

Важливо зазначити, що статті, опубліковані на medRxiv — не проходили фінальне рецензування. Відповідно, дані результати досліджень носять попередній характер.

Деталі

“Ми отримали перші дані про те, що рівень вакцинації населення і частота появи мутацій в геномі коронавірусу назад взаємопов’язані один з одним. Це говорить на користь того, що повна вакцинація населення різко знизить ймовірність появи нових небезпечних змін в структурі геному SARS-CoV-2”, — пишуть дослідники.

За півтора року пандемії у геномі коронавірусу з’явилося безліч дрібних мутацій. Деякі подібні “помилки” в структурі РНК помітно підвищили заразність SARS-CoV-2, що дозволило їхнім носіям дуже швидко поширитися по всій території планети.

Їхнє виникнення породило побоювання, що найближчим часом можуть з’явитися нові варіації вірусу, стійкі до дії вакцин і антитіл перехворілих людей. Медики під керівництвом Йе Тін-Юя з Університету Джонса Хопкінса (США) отримали перші відомості про те, як рівень вакцинації населення впливає на швидкість еволюції вірусу.

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Вчені проаналізували всі геноми дельта-варіанту коронавірусу, які були занесені в глобальну базу даних GISAID в проміжку між кінцем червня і початком липня цього року. В цілому, вчені досліджували і зіставили між собою структуру РНК більш ніж 11,8 тис. зразків вірусу з організму пацієнтів, які проживають в двох десятках країн.

На основі цих даних учені оцінили, чи є відмінності в швидкості накопичення мутацій в геномі коронавірусу в країнах з високим і низьким рівнем вакцинації населення. Розрахунки показали, що цей показник був майже на два порядки нижче у Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії та Німеччини в порівнянні з іншими країнами, де частка вакцинованих людей поки залишається низькою.

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До схожих висновків біологи прийшли, простеживши за накопиченням мутацій в геномах різних зразків коронавірусу, які були зібрані під час спалахів дельта-варіанту у Великій Британії, Австралії та Індії в проміжку між лютим і липнем цього року.

Ці ж спостереження вказали на те, що недостатньо високий рівень вакцинації прискорює природний відбір і сприяє появі нових штамів SARS-CoV-2, які мають підвищену заразність. Це, як вважають вчені, говорить на користь того, що соціальне дистанціювання та інші заходи слід підтримувати до того часу, коли сформується колективний імунітет до коронавірусу.