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Исследование: вакцина Moderna предотвратила до 85% заражений дельта-штаммом коронавируса в Катаре

Исследование: вакцина Moderna предотвратила до 85% заражений дельта-штаммом коронавируса в Катаре

Киев  •  УНН

 • 21522 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Медики проследили за распространением дельта-варианта SARS-CoV-2 по Катару и пришли к выводу, что РНК-вакцины компаний Pfizer и Moderna предотвратили около 53% и 85% заражений этой вариацией коронавируса соответственно. Результаты своих наблюдений ученые опубликовали на medRxiv, пишет УНН.

Важно отметить, что статьи, опубликованные на medRxiv — не проходили финальное рецензирование. Соответственно, данные результаты исследований носят предварительный характер.

Детали

“Наши наблюдения показывают, что эффективность вакцины Pfizer при борьбе с распространением дельта-штамма коронавируса составила около 53%, тогда как эффективность прививки от Moderna близка к отметке в 85%. Оба препарата снизили на 90-99,9% число тяжелых случаев и смертей от COVID-19”, — пишут исследователи.

Появление и распространение новых вариаций коронавируса породило массу опасений среди медиков и эпидемиологов, связанных с тем, смогут ли существующие вакцины противостоять этим штаммам SARS-CoV-2. Первые опыты показали, что большинство вакцин сохранило высокую эффективность, однако уровень предоставляемой ими защиты несколько снизился.

Группа катарских и американских медиков под руководством адъюнкт-профессора катарского филиала Корнеллского университета Лейса Абу-Раддада получила первые оценки того, насколько эффективно вакцины компаний Pfizer и Moderna справляются с дельта-штаммом коронавируса, возникшем на территории Индии в конце осени прошлого года.

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Как отмечают исследователи, свыше 73% жителей Катара получили две дозы прививки Pfizer или Moderna с января по август этого года. Это дало ученым уникальную возможность оценить, как коллективный иммунитет к SARS-CоV-2 будет противодействовать распространению пока самой заразной вариации коронавируса.

Наблюдения за распространением дельта-штамма коронавируса показали, что обе вакцины предотвратили большое число случаев заражения, однако эффективность их действия оказалась достаточно разной. По подсчетам ученых, прививка от Pfizer не смогла предотвратить около 300 случаев заражения “индийской” версией SARS-CoV-2, тогда как вакцина от Moderna не защитила от инфекции чуть более 50 человек.

В соответствии с расчетами исследователей, это означает, что первая прививка обладает примерно 53% эффективности против дельта-штамма коронавируса, тогда как для второй этот показатель составляет 85%. При этом оба препарата снизили число госпитализаций и смертей от тяжелых форм COVID-19 фактически до нуля.

“Дельта-вариант коронавируса проник в Катар еще в марте этого года, однако к августу он так и не вызвал ни одной крупной вспышки распространения инфекции. Наши наблюдения показали, что это было потенциально связано с высоким уровнем вакцинации населения страны прививками компаний Pfizer и Moderna”, — подытожили ученые.

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