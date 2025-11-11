Дощі на заході, сході та в Криму, а також магнітні бурі: прогноз погоди на 12 листопада
Київ • УНН
12 листопада в Україні очікується волога погода з дощами на заході, сході та в Криму. Температура повітря становитиме +6+11 градусів, на півдні та сході +12+16 градусів. У Києві температура буде +6+8 градусів, без сильного дощу. Магнітні бурі триватимуть 11, 12 і 13 листопада.
У середу, 12 листопада, практично по всій Україні переважатиме волога погода. Дощі очікуватимуться на заході, сході і в Криму, повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
Температура повітря невисока, впродовж дня середи в більшості областей України +6+11 градусів, в Криму, Приазов'ї, на Донеччині та Луганщині +12+16 градусів.
У Києві 12 листопада не буде сильного дощу. Температура повітря і вночі, і вдень буде приблизно однаковою, +6+8 градусів.
Потеплішає у п'ятницю-суботу, до +10+12 градусів, в неділю знову похолоднішає, до +8 градусів, а в понеділок, 17-го листопада, знову потеплішає до +12 градусів
Також синоптик попередила про магнітні бурі. Вони триватимуть 11, 12 і 13 листопада - починаючи з п’ятниці, 14 листопада, вони поступово відходитимуть.
Нагадаємо
За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 11 листопада, на більшості території України очікується хмарна дощова погода.