Дожди на западе, востоке и в Крыму, а также магнитные бури: прогноз погоды на 12 ноября

В среду, 12 ноября, практически по всей Украине будет преобладать влажная погода. Дожди ожидаются на западе, востоке и в Крыму, сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

Температура воздуха невысокая, в течение дня среды в большинстве областей Украины +6+11 градусов, в Крыму, Приазовье, Донецкой и Луганской областях +12+16 градусов.

В Киеве 12 ноября не будет сильного дождя. Температура воздуха и ночью, и днем будет примерно одинаковой, +6+8 градусов.

Потеплеет в пятницу-субботу, до +10+12 градусов, в воскресенье снова похолодает, до +8 градусов, а в понедельник, 17 ноября, снова потеплеет до +12 градусов - заявила Диденко.

Также синоптик предупредила о магнитных бурях. Они продлятся 11, 12 и 13 ноября - начиная с пятницы, 14 ноября, они постепенно будут отходить.

Напомним

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 11 ноября, на большей части территории Украины ожидается облачная дождливая погода.