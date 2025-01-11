Донеччина під обстрілом рф: одна людина загинула, ще п'ятеро - поранені

Армія рф продовжує атакувати Донеччину. Внаслідок сьогоднішніх обстрілів одна людина загинула і 5 поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

"Одна людина загинула і 5 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", - повідомив Філашкін.

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За словами голови ОВА, зранку росіяни обстріляли Гришине Покровської громади — там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.

У Білицькому Добропільської громади 4 людини дістали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.

Ще 1 людина отримала поранення у Костянтинівці.

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