Авіація рф завдала удару по пожежній частині на Донеччині

Російські війська атакували Білицьке, що на Донеччині, пошкоджено пожежно-рятувальну частину, передає УНН із посиланням на ДСНС.

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За даними рятувальників, 10 січня ворожа авіація завдала удару по місту Білицьке Покровського району.

"Внаслідок вибуху зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина та техніка. Особовий склад - не постраждав", - йдеться у повідомленні.