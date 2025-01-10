Авіація рф завдала удару по пожежній частині на Донеччині

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Внаслідок авіаудару по місту Білицьке на Донеччині пошкоджено пожежно-рятувальну частину та техніку. Особовий склад рятувальної частини не постраждав.

Російські війська атакували Білицьке, що на Донеччині, пошкоджено пожежно-рятувальну частину, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, 10 січня ворожа авіація завдала удару по місту Білицьке Покровського району.

"Внаслідок вибуху зазнала пошкоджень пожежно-рятувальна частина та техніка. Особовий склад - не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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