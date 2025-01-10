Авиация рф нанесла удар по пожарной части в Донецкой области
Киев • УНН
В результате авиаудара по городу Белицкое Донецкой области повреждены пожарно-спасательная часть и техника. Личный состав спасательной части не пострадал.
Российские войска атаковали Белицкое, что в Донецкой области, повреждена пожарно-спасательная часть, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, 10 января вражеская авиация нанесла удар по городу Белицкое Покровского района.
"В результате взрыва получила повреждения пожарно-спасательная часть и техника. Личный состав - не пострадал", - говорится в сообщении.