Авиация рф нанесла удар по пожарной части в Донецкой области

Российские войска атаковали Белицкое, что в Донецкой области, повреждена пожарно-спасательная часть, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, 10 января вражеская авиация нанесла удар по городу Белицкое Покровского района.

"В результате взрыва получила повреждения пожарно-спасательная часть и техника. Личный состав - не пострадал", - говорится в сообщении.