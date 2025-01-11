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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донетчина под обстрелом рф: один человек погиб, еще пятеро - ранены

Донетчина под обстрелом рф: один человек погиб, еще пятеро - ранены

Киев  •  УНН

 • 2474 просмотра

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В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 78-летний мужчина, 5 человек ранены. Повреждены жилые дома, админздание и инфраструктурный объект в нескольких громадах.

Армия рф продолжает атаковать Донецкую область. Вследствие сегодняшних обстрелов один человек погиб и 5 ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"Один человек погиб и 5 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины", - сообщил Филашкин.

Детали

По словам главы ОВА, утром россияне обстреляли Гришино Покровской громады - там погиб 78-летний мужчина. В самом Покровске в течение дня повреждены 2 дома.

В Белицком Добропольской громады 4 человека получили ранения, повреждены 2 дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль.

Еще 1 человек получил ранения в Константиновке.

Авиация рф нанесла удар по пожарной части в Донецкой области10.01.25, 20:42 • 24106 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
donetskДонецк

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