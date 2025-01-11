Донетчина под обстрелом рф: один человек погиб, еще пятеро - ранены
Киев • УНН
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 78-летний мужчина, 5 человек ранены. Повреждены жилые дома, админздание и инфраструктурный объект в нескольких громадах.
Армия рф продолжает атаковать Донецкую область. Вследствие сегодняшних обстрелов один человек погиб и 5 ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
"Один человек погиб и 5 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины", - сообщил Филашкин.
Детали
По словам главы ОВА, утром россияне обстреляли Гришино Покровской громады - там погиб 78-летний мужчина. В самом Покровске в течение дня повреждены 2 дома.
В Белицком Добропольской громады 4 человека получили ранения, повреждены 2 дома, админздание, инфраструктурный объект и автомобиль.
Еще 1 человек получил ранения в Константиновке.
Авиация рф нанесла удар по пожарной части в Донецкой области10.01.25, 20:42 • 24106 просмотров