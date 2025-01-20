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Долар падає перед другою інавгурацією Трампа: що відбувається на ринку

Київ • УНН

 • 37265 перегляди

Індекс долара Bloomberg знизився на 0,3% після телефонної розмови Трампа з президентом Китаю. Трейдери скорочують позиції по долару США через обмежену ліквідність напередодні інавгурації.

Долар США знизився відносно більшості основних валют, оскільки трейдери скоротили популярні "бичачі" позиції по долару США за кілька годин до другої інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

Повідомляється, що індекс долара Bloomberg знизився на 0,3% в понеділок, через те, що телефонна розмова Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в п'ятницю послабила занепокоєння з приводу торгової напруженості між двома країнами.

Дефіцит ліквідності через інавгурацію в США, ймовірно, посилив слабкість долара по відношенню до всіх валют - від австралійського долара до офшорного юаня та інших валют.

Ми всі чекаємо на велику подію - промову Трампа і наступні укази. Ліквідність є обмеженою, і слід обережно ставитися до цінових сигналів

- сказав Родріго Катріл, стратег National Australia Bank Ltd. 

За інформацією Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами, спекулятивні валютні трейдери збільшили ставки на долар до найвищих рівнів з 2019 року.

Після перемоги Трампа на виборах ставки на зміцнення долара стали однією з найпопулярніших операцій на ринку, що підвищує ризик значних ринкових коливань, якщо такі позиції ослабнуть.

Валюти Нової Зеландії та Австралії, які часто розглядаються як індикатори ризикових настроїв, у понеділок зросли по відношенню до долара США. Вон, валюта Південної Кореї, яка теж чутлива до світової торгівлі та зростання, очолила рейтинг азіатських валют.

Ринки отримують підтримку від обнадійливого дзвінка Трампа і Сі. Ринки, схоже, мають високі очікування щодо політичних заяв на цьому тижні. Ризик полягає в тому, що президент Трамп не зможе виконати свої великі обіцянки, що принесе більше полегшення ринкам

- сказала Керол Конг, стратег Австралійського банку Співдружності (Commonwealth Bank of Australia). 

Нагадаємо 

Дональд Трамп планує створити консультативну раду з криптовалют на початку свого президентства. Новий орган матиме до 20 членів та допомагатиме уряду у формуванні сприятливої політики для крипторинку.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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