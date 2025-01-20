Доллар падает перед второй инаугурацией Трампа: что происходит на рынке

Доллар США снизился относительно большинства основных валют, поскольку трейдеры сократили популярные «бычьи» позиции по доллару США за несколько часов до второй инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что индекс доллара Bloomberg снизился на 0,3% в понедельник, так как телефонный разговор Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином в пятницу ослабил беспокойство по поводу торговой напряженности между двумя странами.

Дефицит ликвидности из-за инаугурации в США, вероятно, усилил слабость доллара по отношению ко всем валютам - от австралийского доллара до оффшорного юаня и других валют.

Мы все ждем большого события - речь Трампа и последующие указы. Ликвидность является ограниченной, и следует осторожно относиться к ценовым сигналам - сказал Родриго Катрил, стратег National Australia Bank Ltd.

По информации Комиссии по торговле товарными фьючерсами, спекулятивные валютные трейдеры увеличили ставки на доллар до самых высоких уровней с 2019 года.

После победы Трампа на выборах ставки на укрепление доллара стали одной из самых популярных операций на рынке, что повышает риск значительных рыночных колебаний, если такие позиции ослабнут.

Валюты Новой Зеландии и Австралии, которые часто рассматриваются как индикаторы рисковых настроений, в понедельник выросли по отношению к доллару США. Вон, валюта Южной Кореи, которая тоже чувствительна к мировой торговле и росту, возглавила рейтинг азиатских валют.

Рынки получают поддержку от обнадеживающего звонка Трампа и Си. Рынки, похоже, имеют высокие ожидания относительно политических заявлений на этой неделе. Риск заключается в том, что президент Трамп не сможет выполнить свои большие обещания, что принесет большее облегчение рынкам - сказала Кэрол Конг, стратег Австралийского банка Содружества (Commonwealth Bank of Australia).

Напомним

Дональд Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалютам в начале своего президентства. Новый орган будет иметь до 20 членов и будет помогать правительству в формировании благоприятной политики для крипторынка.