Доходи Чехії від працюючих українців перевищили державні витрати на гуманітарну допомогу біженцям

$43.270.00
50.920.00
ukenru
23:49 • 1276 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
22:57 • 4100 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo
22:51 • 7964 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 26040 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 24964 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 32759 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 32283 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27020 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23818 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27501 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.9м/с
73%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сили оборони відновили контроль над понад 300 кв. км на півдні України21 лютого, 14:51 • 14266 перегляди
"Для кремля вони гарматне м’ясо" - Сибіга відреагував на вербування африканців росією21 лютого, 15:05 • 10298 перегляди
У білорусі доходи зростуть на 17%, видатки на 15,8% - розвідка21 лютого, 15:32 • 7142 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 19890 перегляди
Трамп підвищив мита у США до 15% для всіх країн21 лютого, 16:35 • 15499 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 49639 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 58924 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 70717 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 84720 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 122527 перегляди
Актуальнi люди
Роберт Фіцо
Музикант
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Словаччина
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 19947 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 24954 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 26571 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 18966 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 21604 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)
Truth Social

Доходи Чехії від працюючих українців перевищили державні витрати на гуманітарну допомогу біженцям

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Чехія отримала 11,7 мільярда крон (482,6 мільйона євро) від праці українських біженців. Це перевищило державні витрати на гуманітарну допомогу, яка за чотири роки становила 32 мільярди крон (1,336 мільярда євро).

Доходи Чехії від працюючих українців перевищили державні витрати на гуманітарну допомогу біженцям

Чеська Республіка зафіксувала позитивний економічний ефект від перебування українських біженців, оскільки надходження до бюджету від їхньої праці сягнули 11,7 мільярда крон (482,6  мільйона євро). Попри те, що за чотири роки загальна сума виплаченої допомоги склала понад 32 мільярди крон (1,336 мільярда євро), кількість отримувачів підтримки стабільно зменшується на тлі зростання рівня зайнятості серед осіб із тимчасовим захистом. Про це повідомляє Ceskenoviny, пише УНН.

Деталі

Чеська Республіка створила дуже сувору та дуже мотивуючу систему гуманітарної допомоги. Допомога для вразливих груп покриває лише найбазовіші потреби, і вона дуже низька порівняно з тим, що отримує середня чеська сім'я

– наголосив колишній міністр праці Маріан Юречка.

Статистика виплат та посилення умов підтримки

Минулого року Чехія виплатила біженцям 8,8 мільярда крон допомоги, що на папері більше за попередні роки, проте це зумовлено включенням витрат на житло безпосередньо у суму виплати.

Чеські паралімпійці бойкотуватимуть церемонію відкриття Ігор через допуск спортсменів з рф та білорусі21.02.26, 01:16 • 4286 переглядiв

Кількість родин, що потребують підтримки, впала до 44 200 домогосподарств, що свідчить про успішну інтеграцію українців. Зараз система налаштована так, що через п'ять місяців після прибуття дорослі зобов'язані почати працювати, інакше розмір їхньої допомоги буде обмежено прожитковим мінімумом.

Вплив на ринок праці та демографічний склад

Станом на середину лютого 2026 року в Чехії проживає близько 400 тисяч українців із тимчасовим захистом, серед яких переважають жінки працездатного віку. За даними міністерства праці, понад 210 тисяч біженців офіційно працюють, закриваючи критичні потреби у будівництві, охороні здоров'я та соціальній сфері.

Міністр праці Алеш Юхелка підкреслив, що країна вже не може обійтися без українських фахівців, оскільки вони стали невід'ємною частиною чеської економічної стратегії.

Експерти стверджують, що будівельна галузь у Чехії зіткнулася б із проблемами без українців - ЗМІ19.02.26, 22:42 • 10131 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоСвітНаші за кордоном
Державний бюджет
Війна в Україні
благодійність
Чехія