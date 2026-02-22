Доходи Чехії від працюючих українців перевищили державні витрати на гуманітарну допомогу біженцям
Київ
Чехія отримала 11,7 мільярда крон (482,6 мільйона євро) від праці українських біженців. Це перевищило державні витрати на гуманітарну допомогу, яка за чотири роки становила 32 мільярди крон (1,336 мільярда євро).
Чеська Республіка зафіксувала позитивний економічний ефект від перебування українських біженців, оскільки надходження до бюджету від їхньої праці сягнули 11,7 мільярда крон (482,6 мільйона євро). Попри те, що за чотири роки загальна сума виплаченої допомоги склала понад 32 мільярди крон (1,336 мільярда євро), кількість отримувачів підтримки стабільно зменшується на тлі зростання рівня зайнятості серед осіб із тимчасовим захистом. Про це повідомляє Ceskenoviny, пише УНН.
Деталі
Чеська Республіка створила дуже сувору та дуже мотивуючу систему гуманітарної допомоги. Допомога для вразливих груп покриває лише найбазовіші потреби, і вона дуже низька порівняно з тим, що отримує середня чеська сім'я
Статистика виплат та посилення умов підтримки
Минулого року Чехія виплатила біженцям 8,8 мільярда крон допомоги, що на папері більше за попередні роки, проте це зумовлено включенням витрат на житло безпосередньо у суму виплати.
Кількість родин, що потребують підтримки, впала до 44 200 домогосподарств, що свідчить про успішну інтеграцію українців. Зараз система налаштована так, що через п'ять місяців після прибуття дорослі зобов'язані почати працювати, інакше розмір їхньої допомоги буде обмежено прожитковим мінімумом.
Вплив на ринок праці та демографічний склад
Станом на середину лютого 2026 року в Чехії проживає близько 400 тисяч українців із тимчасовим захистом, серед яких переважають жінки працездатного віку. За даними міністерства праці, понад 210 тисяч біженців офіційно працюють, закриваючи критичні потреби у будівництві, охороні здоров'я та соціальній сфері.
Міністр праці Алеш Юхелка підкреслив, що країна вже не може обійтися без українських фахівців, оскільки вони стали невід'ємною частиною чеської економічної стратегії.
