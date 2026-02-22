Доходы Чехии от работающих украинцев превысили государственные расходы на гуманитарную помощь беженцам

Чешская Республика зафиксировала положительный экономический эффект от пребывания украинских беженцев, поскольку поступления в бюджет от их труда достигли 11,7 миллиарда крон (482,6 миллиона евро). Несмотря на то, что за четыре года общая сумма выплаченной помощи составила более 32 миллиардов крон (1,336 миллиарда евро), количество получателей поддержки стабильно уменьшается на фоне роста уровня занятости среди лиц с временной защитой. Об этом сообщает Ceskenoviny, пишет УНН.

Детали

Чешская Республика создала очень строгую и очень мотивирующую систему гуманитарной помощи. Помощь для уязвимых групп покрывает только самые базовые потребности, и она очень низкая по сравнению с тем, что получает средняя чешская семья – подчеркнул бывший министр труда Мариан Юречка.

Статистика выплат и ужесточение условий поддержки

В прошлом году Чехия выплатила беженцам 8,8 миллиарда крон помощи, что на бумаге больше, чем в предыдущие годы, однако это обусловлено включением расходов на жилье непосредственно в сумму выплаты.

Количество семей, нуждающихся в поддержке, упало до 44 200 домохозяйств, что свидетельствует об успешной интеграции украинцев. Сейчас система настроена так, что через пять месяцев после прибытия взрослые обязаны начать работать, иначе размер их помощи будет ограничен прожиточным минимумом.

Влияние на рынок труда и демографический состав

По состоянию на середину февраля 2026 года в Чехии проживает около 400 тысяч украинцев с временной защитой, среди которых преобладают женщины трудоспособного возраста. По данным министерства труда, более 210 тысяч беженцев официально работают, закрывая критические потребности в строительстве, здравоохранении и социальной сфере.

Министр труда Алеш Юхелка подчеркнул, что страна уже не может обойтись без украинских специалистов, поскольку они стали неотъемлемой частью чешской экономической стратегии.

