Доходы Чехии от работающих украинцев превысили государственные расходы на гуманитарную помощь беженцам

00:48 • 150 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
23:49 • 2630 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:51 • 10303 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 26848 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 25521 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 33061 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32495 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27120 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23894 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27571 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией
В беларуси доходы вырастут на 17%, расходы на 15,8% - разведка
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавших
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 71072 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 122862 просмотра
Музыкант
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Венгрия
Словакия
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом Холландом
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей
Социальная сеть
9К720 Искандер
ТикТок
Facebook

Доходы Чехии от работающих украинцев превысили государственные расходы на гуманитарную помощь беженцам

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Чехия получила 11,7 миллиарда крон (482,6 миллиона евро) от труда украинских беженцев. Это превысило государственные расходы на гуманитарную помощь, которая за четыре года составила 32 миллиарда крон (1,336 миллиарда евро).

Доходы Чехии от работающих украинцев превысили государственные расходы на гуманитарную помощь беженцам

Чешская Республика зафиксировала положительный экономический эффект от пребывания украинских беженцев, поскольку поступления в бюджет от их труда достигли 11,7 миллиарда крон (482,6 миллиона евро). Несмотря на то, что за четыре года общая сумма выплаченной помощи составила более 32 миллиардов крон (1,336 миллиарда евро), количество получателей поддержки стабильно уменьшается на фоне роста уровня занятости среди лиц с временной защитой. Об этом сообщает Ceskenoviny, пишет УНН.

Детали

Чешская Республика создала очень строгую и очень мотивирующую систему гуманитарной помощи. Помощь для уязвимых групп покрывает только самые базовые потребности, и она очень низкая по сравнению с тем, что получает средняя чешская семья

– подчеркнул бывший министр труда Мариан Юречка.

Статистика выплат и ужесточение условий поддержки

В прошлом году Чехия выплатила беженцам 8,8 миллиарда крон помощи, что на бумаге больше, чем в предыдущие годы, однако это обусловлено включением расходов на жилье непосредственно в сумму выплаты.

Чешские паралимпийцы будут бойкотировать церемонию открытия Игр из-за допуска спортсменов из РФ и Беларуси21.02.26, 01:16 • 4290 просмотров

Количество семей, нуждающихся в поддержке, упало до 44 200 домохозяйств, что свидетельствует об успешной интеграции украинцев. Сейчас система настроена так, что через пять месяцев после прибытия взрослые обязаны начать работать, иначе размер их помощи будет ограничен прожиточным минимумом.

Влияние на рынок труда и демографический состав

По состоянию на середину февраля 2026 года в Чехии проживает около 400 тысяч украинцев с временной защитой, среди которых преобладают женщины трудоспособного возраста. По данным министерства труда, более 210 тысяч беженцев официально работают, закрывая критические потребности в строительстве, здравоохранении и социальной сфере.

Министр труда Алеш Юхелка подчеркнул, что страна уже не может обойтись без украинских специалистов, поскольку они стали неотъемлемой частью чешской экономической стратегии.

Эксперты утверждают, что строительная отрасль в Чехии столкнулась бы с проблемами без украинцев - СМИ19.02.26, 22:42 • 10131 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоНовости МираНаши за границей
Государственный бюджет
Война в Украине
благотворительность
Чешская Республика