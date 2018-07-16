До п'ятниці в Україні збережуться високі ризики виникнення пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки упродовж 16-18 липня переважатиме на півдні та сході України. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"16-19 липня у південних, Дніпропетровській, Донецькій, 16 липня і у Київській та Харківській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Крім того, упродовж останнього тижня збільшилася кількість пожеж через коротке замикання у електричних мережах. Так, 13 липня у Києві сталось займання у елетрощитовій на Академмістечку, через що були евакуйовані 10 осіб. Також у Полтаві рятувальники ліквідували спалахи вогню на електропідстанції.
Також почастішали випадки виникнення вогню у місцях відпочинку. Так, 16 липня у Києві на лівому березі Дніпра сталась пожежа у хостелі. У результаті події постраждали шість осіб. А 12 липня на Одещині горіла база відпочинку.