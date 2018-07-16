На електропідстанції у Полтаві сталась пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Київському районі м. Полтава на електропідстанції за адресою - вулиці Квітки Цісик - сталась пожежа. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“Рятувальники ліквідували пожежу на електропідстанції о 21:56 неділі, 15 липня”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку “101” 15 липня о 21:26. Займання сталось на електропідстанції на вул. Квітки Цісик, що у Київському районі м. Полтава.
Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до гасіння. Пожежу було локалізовано о 21:53, а о 21:56 — ліквідовано. Травмованих та загиблих немає.
Вогнем знищено електрощит. Врятовано електропідстанцію від знищення полум’ям.
До гасіння залучалися 11 співробітників особового складу Аварійно-рятувальної частини, 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 13 липня у Києві через пожежу в електрощитовій на Академмістечку було евакуйовано 10 людей.