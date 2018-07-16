На электроподстанции в Полтаве произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Киевском районе г. Полтава на электроподстанции по адресу - улица Квитки Цисык - произошел пожар. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
“Спасатели ликвидировали пожар на электроподстанции в 21:56 воскресенья, 15 июля”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения “101” 15 июля в 21:26. Возгорание произошло на электроподстанции по ул. Квитки Цисык, что в Киевском районе г. Полтава.
Пожарные, прибывшие на вызов, сразу приступили к тушению. Пожар был локализован в 21:53, а в 21:56 — ликвидирован. Травмированных и погибших нет.
Огнем уничтожен электрощит. Электроподстанцию удалось спасти от уничтожения огнем.
К тушению привлекались 11 сотрудников личного состава аварийно-спасательной части, 2-й Государственной пожарно-спасательной части и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, 13 июля в Киеве из-за пожара в электрощитовой на Академгородке были эвакуированы 10 человек.