10 людей евакуйовано через пожежу в електрощитовій на Академмістечку

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Святошинському районі у одному з багатоповерхових будинків сталась пожежа через несправність мереж, що проводять електричний струм. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у м.Києві, передає УНН.

“У результаті займання в електрощитовій багатоповерхового житлового будинку на безпечну відстань виведено 10 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 13 липня о 10:20 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на бул. Вернадського, 24, що у Святошинському районі столиці.

На місце події негайно виїхали рятувальники 18-ї Держаної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, в електричному щитку на 2 поверсі 17-поверхового житлового будинку сталося займання з подальшим розповсюдженням вогню на розподільчу електрощитову на 3-му поверсі. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до гасіння пожежі. О 10:49 займання було локалізоване, а о 10:55-ліквідоване.

Внаслідок загоряння вогнем пошкоджено електрощитові, запобіжники, ізоляцію електропроводів, закопчено стіни та стелі загальних коридорів.

Через задимлення з верхніх поверхів будинку на безпечну відстань було виведено 10 осіб.

Ймовірною причиною виникнення пожежі є коротке замкнення електропроводів.

На щастя ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Києві горів відселений дитячий садочок.

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