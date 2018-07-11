У центрі Києва горів відселений дитсадок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Києві сталася пожежа у відселеному дитячому садку. Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДСНС у місті Києві, передає УНН.
Пожежа сталася в Шевченківському районі Києва на вул. Дмитрівській, 66-Б.
"Пожежа сталася у відселеній 2-поверховій будівлі дитячого садка. Площа пожежі становила орієнтовно 200 кв. м. Локалізувати пожежу вдалося о 18:06. Ліквідували вогонь о 18:26", - йдеться у повідомленні.
На місці пожежі працювало 6 одиниць основної та спецтехніки, задіяно 26 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини займання встановить слідство.
Нагадаємо, вночі пожежа виникла у будівлі школи у м. Балта Одеської області. Ймовірною причиною пожежі вважають потрапляння блискавки. Загиблих та постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, 3 липня у історичній будівлі київського Подолу за адресою вул. Межигірська, 27, спалахнула пожежа.