У центрі Києва горів відселений дитсадок

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У Києві сталася пожежа у відселеному дитячому садку. Про це у Facebook повідомляє прес-служба ДСНС у місті Києві, передає УНН.

Пожежа сталася в Шевченківському районі Києва на вул. Дмитрівській, 66-Б.

"Пожежа сталася у відселеній 2-поверховій будівлі дитячого садка. Площа пожежі становила орієнтовно 200 кв. м. Локалізувати пожежу вдалося о 18:06. Ліквідували вогонь о 18:26", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі працювало 6 одиниць основної та спецтехніки, задіяно 26 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини займання встановить слідство.

Нагадаємо, вночі пожежа виникла у будівлі школи у м. Балта Одеської області. Ймовірною причиною пожежі вважають потрапляння блискавки. Загиблих та постраждалих немає. 

Як повідомляв УНН, 3 липня у історичній будівлі київського Подолу за адресою вул. Межигірська, 27, спалахнула пожежа.

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