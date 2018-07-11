У центрі Києва горів відселений дитсадок

Пожежа сталася в Шевченківському районі Києва на вул. Дмитрівській, 66-Б.

"Пожежа сталася у відселеній 2-поверховій будівлі дитячого садка. Площа пожежі становила орієнтовно 200 кв. м. Локалізувати пожежу вдалося о 18:06. Ліквідували вогонь о 18:26", - йдеться у повідомленні.

На місці пожежі працювало 6 одиниць основної та спецтехніки, задіяно 26 чоловік особового складу. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини займання встановить слідство.

Нагадаємо, вночі пожежа виникла у будівлі школи у м. Балта Одеської області. Ймовірною причиною пожежі вважають потрапляння блискавки. Загиблих та постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, 3 липня у історичній будівлі київського Подолу за адресою вул. Межигірська, 27, спалахнула пожежа.