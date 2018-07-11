В центре Киева горел выселенный детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киеве произошел пожар в отселенном детском саду. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, передает УНН.
Пожар произошел в Шевченковском районе Киева на ул. Дмитриевской, 66-Б.
"Пожар произошел в отселенном 2-этажном здании детского сада. Площадь пожара составила ориентировочно 200 кв. м. Локализовать пожар удалось в 18:06. Ликвидировали огонь в 18:26", - говорится в сообщении.
На месте пожара работало 6 единиц основной и спецтехники, задействовано 26 человек личного состава. В результате пожара пострадавших нет. Причины возгорания установит следствие.
Напомним, ночью пожар возник в здании школы в пгт. Балта Одесской области. Вероятной причиной пожара считают попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, 3 июля в историческом здании киевского Подола по адресу ул. Межигорская, 27 возник пожар.