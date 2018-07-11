У школі на Одещині сталася пожежа

"11 липня о 00:07 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння сміття біля будівлі школи у м. Балта по вулиці Уварова. О 00:09 на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що загоряння виникло на третьому поверсі триповерхової будівлі школи. Було оголошено пожежу "1БІС", - йдеться в повідомленні.

О 00:56 пожежу локалізували, а о 3:15 ліквідували.

"Вогнем пошкоджені три навчальні приміщення, перекриття та дах будівлі на загальній площі 200 м2", - уточнили рятувальники.

Ймовірною причиною пожежі вважають потрапляння блискавки. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, в історичній будівлі київського Подолу сталася пожежа.