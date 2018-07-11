В школе в Одесской области произошел пожар

"11 июля в 00:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании мусора около здания школы в г. Балта по улице Уварова. В 00:09 на место вызова прибыли спасатели и установили, что возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы. Было объявлено пожар "1БИС", - говорится в сообщении.

В 00:56 пожар был локализован, а в 3:15 ликвидировали.

"Огнем повреждены три учебные помещения, перекрытие и крыша здания на общей площади 200 м2", - уточнили спасатели.

Вероятной причиной пожара считают попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в историческом здании киевского Подола произошел пожар.