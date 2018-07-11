В школе в Одесской области произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Пожар возник в здании школы в г. Балта Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"11 июля в 00:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании мусора около здания школы в г. Балта по улице Уварова. В 00:09 на место вызова прибыли спасатели и установили, что возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы. Было объявлено пожар "1БИС", - говорится в сообщении.
В 00:56 пожар был локализован, а в 3:15 ликвидировали.
"Огнем повреждены три учебные помещения, перекрытие и крыша здания на общей площади 200 м2", - уточнили спасатели.
Вероятной причиной пожара считают попадание молнии. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, в историческом здании киевского Подола произошел пожар.