У Києві загорівся будинок Вертипороха на Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У історичній будівлі київського Подолу за адресою вул. Межигірська, 27, спалахнула пожежа. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій у Києві, передає УНН.
“О 12:48 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі 150 кв. м., а о 13:30 - ліквідувати”, — йдеться у повідомленні столичної ДСНС.
Так, 3 липня об 11:36 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Межигірській, 27, що у Подільському районі столиці.
На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що загорання сталося у напівзруйнованій 3-поверховій недіючій будівлі.
На місці події працює 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 співробітників особового складу Київського гарнізону.
Причина виникнення пожежі з’ясовується. Інформації щодо жертв та постраждалих немає.
Зазначимо, що дана будівля має назву “будинок Вертипороха”. Це колишній прибутковий будинок, який належав чернігівському купцеві кінця ХIX століття О.Вертипороху. Будинок Вертипороха належить до пам’яток архітектури у стилі неоренесанс. Зараз будівля перебуває у вкрай аварійному стані.
Нагадаємо, 2 липня у Херсоні на верфі загорілося судно.