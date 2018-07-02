У Херсоні загорілось судно: вогонь поширився на каюти та палубу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Херсоні пожежні підрозділи гасять пожежу на судні у ремонтному доці. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Херсонській області, передає УНН.
“2 липня о 12:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння надбудови судна 1982 року випуску, що перебуває на ремонті на суднобудівному заводі. По прибуттю на причал на р.Дніпро у Херсоні рятувальники встановили, що пожежа охопила палубу на площі 100 кв.м. Вогонь розповсюджувався по горючому оздобленню коридору та каютах судна на штурманську рубку. Пожежу локалізували о 13:00”, — йдеться у повідомленні.
На місці події працює 20 чоловік особового складу і 5 одиниць спецтехніки. Загиблих і постраждалих на пожежі немає.
Попередня причина пожежі — порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт.
Нагадаємо, у Херсонській області 30 червня горіло 170 га пшеничного поля поблизу села Рубанівка.