На Херсонщині загорілося 170 га пшеничного поля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Пожежа на 170 гектарах пшеничного поля сталася поблизу села Рубанівка Херсонської області. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Загорання пшениці на корені на площі 170 га на полі у 314 га сталося 29 червня близько 1:50.
Пожежу ліквідовано працівниками фермерського господарства. Підрозділи ДСНС до гасіння не залучались.
Причина пожежі встановлюється.
При цьому рятувальники повідомили, що 30 червня - 2 липня в більшості районів Херсонської області утримається найвищий рівень пожежонебезпеки.
Додамо, як повідомляють рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, близько тижня тому на Запоріжжі згоріло майже 100 га пшеничного поля.