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В Херсонской области загорелось 170 га пшеничного поля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Пожар на 170 гектарах пшеничного поля произошел вблизи села Рубановка Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Возгорание пшеницы на корню на площади 170 га на поле в 314 га произошло 29 июня около 1:50.

Пожар ликвидирован работниками фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались.

Причина пожара устанавливается.

При этом спасатели сообщили, что 30 июня - 2 июля в большинстве районов Херсонской области сохранится самый высокий уровень пожароопасности.

Добавим, как сообщают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, около недели назад на Запорожье сгорело почти 100 га пшеничного поля.

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