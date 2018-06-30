В Херсонской области загорелось 170 га пшеничного поля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Пожар на 170 гектарах пшеничного поля произошел вблизи села Рубановка Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Возгорание пшеницы на корню на площади 170 га на поле в 314 га произошло 29 июня около 1:50.
Пожар ликвидирован работниками фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались.
Причина пожара устанавливается.
При этом спасатели сообщили, что 30 июня - 2 июля в большинстве районов Херсонской области сохранится самый высокий уровень пожароопасности.
Добавим, как сообщают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, около недели назад на Запорожье сгорело почти 100 га пшеничного поля.