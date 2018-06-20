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На Запоріжжі згоріло майже 100 га пшеничного поля

На Запоріжжі згоріло майже 100 га пшеничного поля

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Поблизу селища Веселе у Запорізькій області згоріло майже все пшеничне поле площею 104 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"19 червня о 14:50 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу смт Веселе Веселівського району сталося загорання пшениці на корені (належить трьом власникам)", - повідомили у відомстві.

О 15:30 пожежу ліквідовано на площі 94 га (загальна площа поля 104 га).

Пожежу гасили 18 людей з 10 одиницями техніки.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині сталася пожежа на пшеничному полі.

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