На Запоріжжі згоріло майже 100 га пшеничного поля
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Поблизу селища Веселе у Запорізькій області згоріло майже все пшеничне поле площею 104 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"19 червня о 14:50 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу смт Веселе Веселівського району сталося загорання пшениці на корені (належить трьом власникам)", - повідомили у відомстві.
О 15:30 пожежу ліквідовано на площі 94 га (загальна площа поля 104 га).
Пожежу гасили 18 людей з 10 одиницями техніки.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині сталася пожежа на пшеничному полі.