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На Дніпропетровщині сталася пожежа на пшеничному полі

На Дніпропетровщині сталася пожежа на пшеничному полі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Поблизу селища Маломихайлівка на Дніпропетровщині загорілася суха трава, а згодом вогонь перекинувся на поле з озимою пшеницею. Наразі пожежу, яка знищила 4 га трави і посівів, ліквідували. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 16 червня о 14:20. На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на відкритій території – горіла суха трава.

Однак на момент прибуття вогнеборців, полум’я вже перекинулось на поле з озимою пшеницею. 

Хлібороби за допомогою сільськогосподарської техніки опахали охоплену полум’ям ділянку поля, чим унеможливили подальше розповсюдження вогню. Рятувальники, у свою чергу, провели оперативні дії з ліквідації займання.

Пожежу локалізовано о 15:20 та ліквідовано о 15:35.

"Вогнем знищено суху траву та посіви озимої пшениці на площі 4 га", - додали у відомстві.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Нагадаємо, на Херсонщині сталась масштабна степова пожежа.

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