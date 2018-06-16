На Дніпропетровщині сталася пожежа на пшеничному полі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Поблизу селища Маломихайлівка на Дніпропетровщині загорілася суха трава, а згодом вогонь перекинувся на поле з озимою пшеницею. Наразі пожежу, яка знищила 4 га трави і посівів, ліквідували. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 16 червня о 14:20. На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на відкритій території – горіла суха трава.
Однак на момент прибуття вогнеборців, полум’я вже перекинулось на поле з озимою пшеницею.
Хлібороби за допомогою сільськогосподарської техніки опахали охоплену полум’ям ділянку поля, чим унеможливили подальше розповсюдження вогню. Рятувальники, у свою чергу, провели оперативні дії з ліквідації займання.
Пожежу локалізовано о 15:20 та ліквідовано о 15:35.
"Вогнем знищено суху траву та посіви озимої пшениці на площі 4 га", - додали у відомстві.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, на Херсонщині сталась масштабна степова пожежа.