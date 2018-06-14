На Херсонщині сталась масштабна степова пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У селі Корсунка Новокаховського району Херсонської області рятувальники ліквідували пожежу на площі 15 га. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій у Херсонській області, передає УНН.
“О 15:44 пожежа була локалізована, а о 18:15 ліквідована на площі 15 га. Під час ліквідації пожежі врятовано маленького оленятко”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 13 червня о 12:04 на пункт зв’язку 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні м.Нова Каховка надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в районі с. Корсунка. Черговий караул виїхав до місця події в складі двох відділень на двох АЦ-40.
Прибувши на місце виклику, розвідкою було встановлено, що горить суха трава на великій площі. На допомогу також були залучені додаткові сили та засоби: лісове господарство — 10 одиниць техніки і 30 працівників, від ДСНС — 11 одиниць техніки і 36 чоловік особового складу та населення Дніпрянської селищної ради.
Взагалі на пожежі працювало 23 одиниці техніки та 73 особи. Завдяки спільним зусиллям вдалося не допустити перекидання вогню на лісовий масив.
Нагадаємо, упродовж 28-30 травня на Херсонщині вигоріло 580 га Олешківського лісу. У Держлісагентстві серед причин пожежі називають підпали.