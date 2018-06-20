На Запорожье сгорело почти 100 га пшеничного поля

"19 июня в 14:50 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи пгт Веселое Веселовского района произошло возгорание пшеницы на корню (принадлежит трем собственникам)", - сообщили в ведомстве.

В 15:30 пожар был ликвидирован на площади 94 га (общая площадь поля 104 га).

Пожар тушили 18 человек с 10 единицами техники.

Напомним, в Днепропетровской области произошел пожар на пшеничном поле.