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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 30204 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 79154 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104013 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119408 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139270 просмотра

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8 марта, 10:25 • 144575 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182807 просмотра

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В Херсоне загорелось судно: огонь распространился на каюты и палубу

В Херсоне загорелось судно: огонь распространился на каюты и палубу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В Херсоне пожарные подразделения гасят пожар на судне в ремонтном доке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области, передает УНН.

"2 июля в 12:11 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска была, что находится на ремонте на судостроительном заводе. По прибытию на причал на р. Днепр в Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв.м. Огонь распространялся по горючей отделке коридора и каютах судна на штурманскую рубку. Пожар локализован в 13:00", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Напомним, в Херсонской области 30 июня горело 170 га пшеничного поля вблизи села Рубановка.

Украинские Национальные Новости

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