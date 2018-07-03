В Киеве загорелся дом Вертипороха на Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В историческом здании киевского Подола по адресу ул. Межигорская, 27, вспыхнул пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.
“В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м. А в 13:30 - ликвидировать”, — говорится в сообщении столичной ГСЧС.
Так, 3 июля в 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Межигорская, 27 что в Подольском районе столицы.
На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место вызова было установлено, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующем здании.
На месте происшествия работает 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 сотрудников личного состава Киевского гарнизона.
Причина возникновения пожара выясняется. Информации о жертвах и пострадавших нет.
Отметим, что данное здание называется “дом Вертипороха”. Это бывший доходный дом, который принадлежал черниговскому купцу конца ХIX века О.Вертипороху. Дом Вертипороха принадлежит к памятникам архитектуры в стиле неоренессанс. Сейчас здание находится в крайнем аварийном состоянии.
Напомним, 2 июля в Херсоне на верфи загорелось судно.