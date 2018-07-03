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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 90784 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113696 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134542 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141324 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178616 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155885 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142937 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Киеве загорелся дом Вертипороха на Подоле

В Киеве загорелся дом Вертипороха на Подоле

Киев  •  УНН

 • 16811 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. В историческом здании киевского Подола по адресу ул. Межигорская, 27, вспыхнул пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.

“В 12:48 пожарным удалось локализовать пожар на площади 150 кв. м. А в 13:30 - ликвидировать”, — говорится в сообщении столичной ГСЧС.

Так, 3 июля в 11:36 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Межигорская, 27 что в Подольском районе столицы.

На место происшествия немедленно были отправлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию на место вызова было установлено, что возгорание произошло в полуразрушенном 3-этажном недействующем здании.

На месте происшествия работает 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 сотрудников личного состава Киевского гарнизона.

Причина возникновения пожара выясняется. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Отметим, что данное здание называется “дом Вертипороха”. Это бывший доходный дом, который принадлежал черниговскому купцу конца ХIX века О.Вертипороху. Дом Вертипороха принадлежит к памятникам архитектуры в стиле неоренессанс. Сейчас здание находится в крайнем аварийном состоянии.

Напомним, 2 июля в Херсоне на верфи загорелось судно.

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