10 человек эвакуированы из-за пожара в электрощитовой на Академгородке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Святошинском районе в одном из многоэтажных домов произошел пожар из-за неисправности сетей, которые проводят электрический ток. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, передает УНН.
“В результате возгорания в электрощитовой многоэтажного жилого дома на безопасное расстояние выведены 10 человек”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, 13 июля в 10:20 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на бул. Вернадского, 24 в Святошинском районе столицы.
На место происшествия немедленно выехали спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, в электрическом щитке на 2 этаже 17-этажного жилого дома произошло возгорание с последующим распространением огня на распределительную электрощитовую на 3-м этаже. Не теряя времени, пожарные приступили к гашению пламени. В 10:49 возгорание было локализовано, а в 10:55 - ликвидировано.
В результате возгорания огнем повреждены электрощитовые, предохранители, изоляция электропроводов, закопчены стены и потолок общих коридоров.
Из-за задымления с верхних этажей дома на безопасное расстояние были выведены 10 человек.
Вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводов.
К счастью никто не пострадал.
Напомним, в Киеве горел отселенный детский сад.