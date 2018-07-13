Під Одесою горіла база відпочинку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На Одещині у селищі Затока сталася пожежа на базі відпочинку. Про це повідомив прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“Загорання сталося ввечері 12 липня у приміщенні їдальні бази відпочинку „Кардинал“”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 12 липня о 18:38 до служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в Білгород-Дністровському районі на території смт Затока сталось загорання у приміщенні їдальні бази відпочинку “Кардинал”.
До місця виклику о 18:53 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Проведеною розвідкою рятувальниками було встановлено, що на кухні, розташованій на другому поверсі будівлі, виникло загоряння дерев’яної стіни. Бійці ДСНС локалізували пожежу о 19:35 та о 19:55 ліквідували на площі 20 кв. м.
До ліквідації пожежі залучались 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 співробітників особового складу.
Нагадаємо, 22 травня у Затоці на базі відпочинку пролунав вибух. У результаті одна людина постраждала.
База відпочинку “Кардинал” представляє собою п’ять корпусів, збудованих у 2006-2007 роках.
Географічна місцевість Затока — це піщана коса, протяжністю більше 20 км, що омивається солоними водами Чорного моря, прісноводним Дністровським і гірко-солоним Шаболатським лиманами. У 1827 році тут з’явилось перше цивільне поселення.