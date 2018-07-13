Под Одессой горела база отдыха

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43798 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103974 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125841 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133268 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169716 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153589 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141285 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118338 просмотра

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В Одесской области в поселке Затока произошел пожар на базе отдыха. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

“Возгорание произошло вечером 12 июля в помещении столовой базы отдыха ”Кардинал“", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 июля в 18:38 в службу спасения “101” поступило сообщение, что в Белгород-Днестровском районе на территории пгт Затока произошло возгорание в помещении столовой базы отдыха “Кардинал”.

К месту вызова в 18:53 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что на кухне, расположенной на втором этаже здания, произошло возгорание деревянной стены. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 19:35 и в 19:55 ликвидировали на площади 20 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 сотрудников личного состава.

Напомним, 22 мая в Затоке на базе отдыха прогремел взрыв. В результате один человек пострадал.

База отдыха “Кардинал” представляет собой пять корпусов, построенных в 2006-2007 годах.

Географическая местность Затока — это песчаная коса, протяженностью более 20 км, омываемая солеными водами Черного моря, пресноводным Днестровским и горько-соленым Шаболатским лиманами. В 1827 году здесь появилось первое гражданское поселение.

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