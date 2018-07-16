До пятницы в Украине сохранятся высокие риски возникновения пожаров

“16-19 июня в южных, Днепропетровской, Донецкой, 16 июля и в Киевской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности”, — говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Кроме того, в течение последней недели увеличилось количество пожаров из-за короткого замыкания в электрических сетях. Так, 13 июля в Киеве произошло возгорание в элетрощитовой на Академгородке, из-за чего были эвакуированы 10 человек. Также в Полтаве спасатели ликвидировали вспышки огня на электроподстанции.

Также участились случаи возгорания в местах отдыха. Так, 16 июля в Киеве на левом берегу Днепра произошел пожар в хостеле. В результате происшествия пострадали шесть человек. А 12 июля в Одесской области горела база отдыха.