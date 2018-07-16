Хостел горів у Києві: шестеро людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Пожежа сталася у столичному хостелі, шестеро людей постраждали, п'ятьох з них направили до опікового центру. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Києві.
Повідомлення про пожежу у 2-поверховій адміністративній будівлі на вулиці Кибальчича, 11-В рятувальники отримали 15 липня о 19:38.
На місці з'ясувалося, що горить приміщення на 2-му поверсі будівлі, що використовувалось як хостел. О 20:08 пожежу на площі 100 кв. м локалізовано, о 20:17 – ліквідовано.
"Під час пожежі постраждало 6 осіб. Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру клінічної лікарні", - повідомили у відомстві.
Причини та обставини виникнення пожежі встановить слідство.
Нагадаємо, 10 людей було евакуйовано через пожежу в електрощитовій на Академмістечку.