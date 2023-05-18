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До Дня боротьби за права кримськотатарського народу у Туреччині влаштують мітинг - посол

До Дня боротьби за права кримськотатарського народу у Туреччині влаштують мітинг - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. До Дня боротьби за права кримськотатарського народу, що відзначається сьогодні, 18 травня, посольство України в Туреччині спільно з Асоціацією кримських татар влаштують мітинг, щоб вшанувати жертв геноциду. Також посольство підняло кримськотатарський прапор цього дня, проводить інформаційну роботу з турецькими колегами щодо цього питання, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу, передає УНН.

Цитата

"Це дійсно трагедія, це злочин. Добре, що Україна визнала цей геноцид. Ми зараз проштовхуємо цю тему у Туреччині, щоб турецька сторона була більш відкрита до цього злочину і критики росії. У Туреччині це традиційна політика підтримки кримських татар", - повідомив Боднар.

Деталі

Він зазначив, що сьогодні зранку українське посольство підняло кримськотатарський прапор.

"Вшановуємо цей день також мітингом, що пройде увечері разом із Асоціацією кримських татар, з українською громадою. Взаємодіємо з нашими колегами з турецького боку... Ми проводимо також інформаційну роботу... про ставлення України до цієї події, про вшанування пам'яті, і про долю кримських татар як в історичному контексті, так і в майбутньому, оскільки сьогодні ми пліч-о-пліч воюємо разом зі спільним ворогом. Ті кримські татари, які віддали своє життя за Україну, і ті, хто очікує звільнення, їм треба серйозна окрема увага", - розповів Боднар про роботу посольства до Дня боротьби за права кримськотатарського народу.

Крім цього, сьогодні речник Міністерства закордонних справ Туреччини, посол Танжу Білгіча висловив підтримку кримських татар, і наголосив, що його країна продовжить робити кроки, щоб "забезпечити їх добробут і безпеку на своїй батьківщині, зберігаючи свою ідентичність".

"79 років тому кримськотатарські татари, корінний народ Криму, були насильно вигнані зі своєї батьківщини та вигнані в нелюдських умовах. Значна частина наших родичів загинула в дорозі чи на засланні. Наші родичі, які продовжували відстоювати свої права без застосування насильства, десятиліттями після заслання 1944 року не могли повернутися на батьківщину, на Кримський півострів", - йдеться в заяві речника.

Він також вшанував пам'ять "кримськотатарських побратимів" та побажав "милосердя" загиблим у трагічних подіях.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах фото в особливій вишиванці - з орнаментами, що символізують єдність українського і кримськотатарського народів.

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