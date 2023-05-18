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Зеленський показав фото у вишиванці з особливими орнаментами: символізують єдність українського і кримськотатарського народів

Київ • УНН

 • 1080263 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський показав у соцмережах фото в особливій вишиванці - з орнаментами, що символізують єдність українського і кримськотатарського народів, пише УНН.

Цитата

"Цього року – два сенси, об’єднані однією датою, 18 травня. 79 років тому у цей день радянська влада почала депортацію кримськотатарського народу. Народу, який хотіли стерти, позбавити дому, позбавити права на життя. Але народ зберігся. І житиме вільно!" - написав Зеленський.

"Сьогодні на мені особлива вишиванка – з орнаментами, які символізують єдність українського і кримськотатарського народів. Символи нашої сили і нашого прагнення жити у своєму домі", - вказав Президент.

Він побажав, аби цьогорічний День вишиванки в Україні став нагадуванням про те, "через що довелось пройти нашим людям та якою міцною є наша культура".

"Вічна памʼять усім нашим людям, чиї життя були забрані тоталітарними режимами! Шануємо наші народи, їхню силу та культуру!" - зазначив Глава держави.

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