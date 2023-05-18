Зеленский показал фото в вышиванке с особыми орнаментами: символизируют единство украинского и крымскотатарского народов

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"В этом году – два смысла, объединенные одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советская власть начала депортацию крымскотатарского народа. Народа, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно!" - написал Зеленский.

"Сегодня на мне особая вышиванка – с орнаментами, которые символизируют единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и нашего стремления жить в своем доме", - указал Президент.

Он пожелал, чтобы нынешний День вышиванки в Украине стал напоминанием о том, "через что пришлось пройти нашим людям и какой крепкой является наша культура".

"Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были забраны тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!" - отметил Глава государства.